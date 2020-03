Depois de três dias seguidos com o número de óbitos a baixar, as mortes por Covid-19 voltaram a disparar em Itália nas últimas 24 horas, com mais 743 vítimas, elevando para 6.820 o total, anunciaram as autoridades do país, nesta terça-feira.

Recorde-se que, na segunda-feira, foram anunciados 602 mortos, no domingo 651 e no sábado 793, sendo este último o número mais alto desde que o surto se tornou conhecido em Itália, a 21 de fevereiro.

A maioria dos 743 óbitos hoje conhecidos ocorreram na região da Lombardia - 402, a mais atingida pelo novo coronavírus.

Também o número de infetados voltou a subir, com mais 5.249 doentes relativamente ao dia anterior. São, agora, 69.176 os casos positivos do novo coronavírus, um aumento de 8,2%.

Só na Lombardia há registo de mais 1.942 infetados (30.703 no total).

De acordo, ainda, com a proteção civil, o número de internamentos nos Cuidados Intensivos subiu para 3.396 (mais 192).

Pelo lado positivo, destaque para as 8.326 recuperções, mais 894 que na segunda-feira.

Itália é o país do mundo com mais óbitos.