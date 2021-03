Uma "praga" de uma das aranhas mais venenosas do mundo pode invadir Sydney, após a capital da Austrália ter sido devastada por chuvas torrenciais e inundações.

O alerta veio da Australian Reptile Park na quarta-feira, que disse que os aracnídeos mortais podem procurar refúgio em casas, enquanto escapam ao dilúvio.

As cheias que assolaram a Austrália causaram grandes inundações no estado de Nova Gales do Sul, com partes do subúrbio a noroeste de Sydney ainda submersas.

Num vídeo gravado por um telemóvel, vê-se mesmo uma casa inteira a ser arrastada pela corrente das águas.

Na quarta-feira, os australianos puderam finalmente acordar com sol, no entanto o dia seguiu-se com um aviso urgente: os moradores têm de se preparar para o influxo da mortal aranha teia de funil, que é endémica na região de Sydney.

O tempo quente que se aproxima e os altos níveis de humidade são a tempestade perfeita para um fluxo grande de aranhas de teia de funil nos próximos dias", disse o diretor da Australian Reptile Park, Tim Faulkner, em comunicado.

Faulkner sublinhou que, após as cheias, as aranhas foram forçadas “a deixar o seu habitat natural” e a procurar “refúgio em áreas mais secas”.

Infelizmente, isso pode significar que as aranhas vão procurar abrigo brevemente em casas residenciais".

As imagens de milhares de aranhas a escaparem das cheias já se tornaram virais nas redes sociais nos últimos dias, aterrorizando aracnofóbicos, enquanto as massas de criaturas de oito pernas se aglomeram em tapetes, fachadas e cortinas.

Spiders are fleeing floodwaters in New South Wales and south-east Queensland. This nightmarish scene was captured by Matt Lovenfosse in Kinchela Creek, NSW pic.twitter.com/IrcnE5eg5r — Christy Johns (@Christyjohns) March 22, 2021

As aranhas teias de funil são notórias pela toxicidade e ação rápida do veneno que produzem. No total, já foram registadas 13 vítimas mortais por mordidas desta espécie de aranha.

No entanto, acredita-se que não foram registadas vítimas mortais desde a implementação de um programa antiveneno, no início dos anos 1980.

So parts of Queensland and New South Wales are flooding here in Australia and the spiders are trying to escape. pic.twitter.com/KbQq0LiGph — Depth 💀 (@HorrorDepth) March 22, 2021

O Australian Reptile Park - que fornece antiveneno salva-vidas - encorajou as pessoas, que "se sentem seguras o suficiente para fazê-lo", a capturar e entregar aranhas de teia de funil errantes em instalações especializadas em colecionar amostras.