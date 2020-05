A Covid-19 já fez mais de 50.000 mortos nos Estados Unidos, segundo o último balanço da universidade Johns Hopkins.

O número de vítimas mortais duplicou em apenas dez dias.

Há, ainda, mais de 870 mil infetados em todo o país.

Nova Iorque é o estado mais atingido, com 40% dos óbitos registados até ao momento.

As autoridades de saúde norte-americanas acreditam mesmo que os números possam ser ainda mais expressivos, uma vez que nem todas as mortes ou casos estão a ser contabilizados. Só estão a ser registadas as mortes em hospitais e lares; e há falta de material e profissionais de saúde qualificados para realizarem testes.

Pouco mais de 80.000 doentes já recuperaram da doença.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, tanto em número de óbitos como de contágios.

No entanto, em termos de mortes per capita, os EUA são apenas o nono país mais afetado, com 1,5 óbitos por cada 10.000 pessoas. A Bélgica está no primeiro lugar, com cinco mortos por cada 10.000, seguindo-se Espanha, Itália, França e Reino Unido.