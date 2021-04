Um incêndio numa Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19 em Bagdade, Iraque, matou pelo menos 23 pessoas, anunciaram este sábado fontes médicas e de segurança.

O incêndio no hospital Ibn Khatib, na área da Ponte Diyala, na capital iraquiana, ocorreu depois de um acidente ter causado a explosão de um tanque de oxigénio.

UPDATE: Death toll rises to 23 after oxygen tank explodes and causes fire at COVID hospital in Baghdad pic.twitter.com/I7ucEb1Yri — BNO Newsroom (@BNODesk) April 24, 2021

Várias ambulâncias foram direccionadas para outro hospital, transportando os feridos do incêndio, disse um fotógrafo da Reuters no local.

JUST IN: At least 10 people have been killed after a fire erupted in a hospital treating COVID patients in Baghdad, Iraq.

pic.twitter.com/HqeD8N0j3V — X News Alerts (@XNewsAlerts) April 24, 2021

Os pacientes que não registaram ferimentos também estão a ser transferidos para fora do hospital. O chefe da unidade de defesa civil iraquiana disse que o fogo começou no andar designado para a unidade de terapia intensiva pulmonar e que 90 pessoas foram resgatadas do hospital, de 120, segundo informações da agência de notícias estatal INA.

O Major General Kadhim Bohan acrescentou que o incêndio foi apagado.