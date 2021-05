A Índia e o Bangladesh estão em estado de alerta pela chegada à costa leste do ciclone Yaas, prevista para quarta-feira, e as autoridades já preparam um plano de evacuação.

A chegada do Yaas acontece pouco mais de uma semana depois de o ciclone Tauktae ter matado pelo menos 145 pessoas no oeste da Índia, em grande parte devido ao naufrágio de dois barcos.

O comunicado acrescenta que o ciclone atingirá a costa durante a tarde de quarta-feira, entre as costas dos estados orientais de Odisha e Bengala.

O ciclone vai continuar a ganhar força, com ventos de entre 90 e 100 quilómetros por hora na manhã do dia 26, evoluindo para 155-165 quilómetros por hora com rajadas de até 185 quilómetros por hora quando atingir a terra firme”, disse o departamento de meteorologia.