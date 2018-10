A Austrália aumentou progressivamente a presença militar no mar do Sul da China, onde Pequim e outros países da região disputam o controlo de várias ilhas, indicam dados hoje apresentados perante uma comissão do Senado australiano.

Em 2014, cinco navios da marinha australiana foram destacados para aquela zona, importante para o comércio marítimo mundial e cuja estabilidade é ameaçada por divergências territoriais, de acordo com a agência de notícias australiana AAP.

No ano passado, o número de navios aumentou progressivamente até chegar aos oito, que durante 254 dias, estiveram destacados naquelas águas. Este ano, também oito navios da Armada australiana estiveram presentes durante 60 dias, entre janeiro e outubro, no mar do Sul da China.

O chefe das Forças Armadas australianas, Angus Campbell, disse que este aumento corresponde ao "compromisso assumido com parceiros de toda a região numa área por onde transita um terço do tráfego mundial de transporte marítimo e que é a rota natural entre a Austrália e os seus grandes parceiros comerciais".

A Austrália defende o livre trânsito internacional na zona, onde a China reclama a quase totalidade do espaço marítimo, rico em recusos energéticos e marítimos, também parcialmente reivindicada por Taiwan e quatro Estados da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN): Brunei, Filipinas, Malásia e Vietname.