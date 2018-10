Um engenho explosivo foi encontrado, esta quarta-feira de manhã, por um técnico que rastreava o correio para o escritório da ex-secretária de Estado dos EUA Hillary Clinton e do marido, o ex-presidente Bill Clinton, disse um oficial da lei, citado pelo The New York Times. Um dispositivo semelhante também foi enviado para o escritório do ex-presidente Barack Obama.

O mesmo oficial da lei disse que os dispositivos são semelhantes aos encontrados, segunda-feira, na casa do milionário filantropo George Soros. De acordo com o The New York Times, ainda não está claro onde os dispositivos enviados para os escritórios de Clinton e Obama foram encontrados. A polícia da cidade de Bedford, a cerca de 60 quilómetros de Nova Iorque, recebeu na segunda-feira uma chamada de um empregado da casa de Soros a dizer que tinha encontrado um pacote suspeito na caixa do correio. O funcionário abriu o pacote e, vendo que parecia mesmo tratar-se de um engenho explosivo, levou-o para uma zona arborizada, onde a polícia o fez explodir, revelou o chefe da polícia de Bedford, em comunicado citado pela agência de notícias francesa AFP. De acordo com um porta-voz, George Soros não se encontrava em casa quando o engenho explosivo foi encontrado. George Soros, de 88 anos, nasceu na Hungria e tornou-se multimilionário graças aos mercados financeiros. Nos últimos anos, transformou-se tem sido contestado por nacionalistas e por defensores de teorias da conspiração, na Europa e nos Estados Unidos, que o acusam de apoiar a imigração ilegal através de ações humanitárias.