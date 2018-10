O Time Warner Building, edifício em Nova Iorque onde está sediada a cadeia norte-americana CNN, foi evacuado esta quarta-feira ao início da tarde devido a um alerta de bomba. De acordo com a agência Reuters, as autoridades norte-americanas estão a investigar um pacote suspeito enviado por correio para o canal norte-americano de notícias.

A Reuters acrescenta que ainda não se sabe se o pacote encontrado na sala de correio da CNN é semelhante aos enviados para o ex-presidente Barack Obama e para a ex-secretária de Estado Hillary Clinton.

Alguns jornalistas da CNN, como Jim Scuitto e Kate Bolduan, relatam no Twitter de que a redação foi evacuada por precaução e vão dando conta dos acontecimentos.

We just evacuated the CNN newsroom after a suspicious device was discovered in Time Warner Center, where we are based, according to a law enforcement source. NYPD on the scene, we are safe. — Brian Ries (@moneyries) October 24, 2018

Breaking: CNN NY office evacuated. Police bomb squad is here. We’re told of explosive device received. @CNNnewsroom — Jim Sciutto (@jimsciutto) 24 de outubro de 2018

Police have cleared the street in front of CNN. A dozen police vehicles right now. Pushing us now to clear the block pic.twitter.com/uTzDNIZYZf — Kate Bolduan (@KateBolduan) 24 de outubro de 2018