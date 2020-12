O primeiro-ministro britânico celebrou esta quinta-feira o acordo alcançado para o futuro no pós-Brexit e sublinhou que o Reino Unido recuperou o controlo das suas leis e do seu destino

Recuperámos o controlo das nossas leis e do nosso destino. Fizemos aquilo que muitos consideraram impossível", afirmou Boris Johnson em conferência de imprensa em Downing Street.

Quatro anos e meio depois da realização do referendo que colocou o Reino Unido fora da União Europeia, Boris Johnosn diz que alcançou o maior acordo negocial de sempre, que valerá ao país 184, 5 mil milhões de euros. "Um acordo compreensivo ao estilo do Canadá em termos de trocas comerciais com o Reino Unido", descreve.

O acordo irá proteger trabalhos e permitir que os produtos do Reino Unido sejam vendidos sem tarifas e cotas no mercado da UE, tal como permitir que as empresas façam ainda mais negócios com a Europa", sublinha o primeiro-ministro do Reino Unido.

Boris clarifica o impacto a curto prazo deste acordo: "A partir do dia 1 de janeiro, vamos estar fora da união aduaneira e do mercado único".