Howard X, que na semana passada organizou um encontro falso com Russell White, que imita Trump, foi expulso do Vietname. Os atores foram abordados pela polícia local que os obrigou a cessar as atividades políticas.

O imitador recebeu um aviso da polícia em que constava que o visa emitido estava "inválido". Numa reação a esta decisão o comediante defende que "a sátira é uma arma importante contra as ditaduras".

Para continuar no país, os dois atores devem andar acompanhados de um guia em todos os momentos, depois de um itinerário aprovado. Howard diz-se vítima pelo simples facto de ter "nascido com uma cara semelhante à de Kim Jong Un".

Na cimeira de junho, em Singapura, o ator fez furor nas ruas em que passou. Donald Trump e Kim Jong Un encontram-se esta semana para uma segunda cimeira em Hanoi, no Vietname.