O ministro-adjunto da Saúde do Irão está infetado com coronavírus, avançou a agência de notícias ILNA.

O porta-voz do Ministério da Saúde do Irão disse que as análises feitas a Iraj Harirchi deram positivo e que este vai agora ficar em quarentena.

As autoridades iranianas atualizaram esta terça-feira para 15 o número de mortos resultantes do novo coronavírus Covid-19 no país.

O anterior total oficial, anunciado segunda-feira, era de 12 mortos e 61 casos confirmados.

Os Emirados Árabes Unidos suspenderam todos os voos de e para o Irão pelo prazo renovável de uma semana na sequência da propagação do coronavírus para diversos países do Golfo.