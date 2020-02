O antigo presidente do Egito Hosni Mubarak, afastado do poder em 2011 no âmbito da chamada Primavera árabe, morreu esta terça-feira, no hospital do Cairo.

Mubarak, de 91 anos, morreu no hospital militar Galaa, onde estava internado há um mês na sequência de uma operação.

Esteve 30 anos no poder, até à revolta popular de 2011, tendo sido forçado a demitir-se ao fim de 18 dias de protestos em massa nas ruas de várias cidades do Egito.

Fonte familiar citada pela Agência Frace-Presse disse que o funeral vai ser organizado pela presidência egípcia.