Fortes inundações no Afeganistão provocaram 24 mortos e 11 feridos nos últimos dois dias, segundo o último balanço das autoridades locais.

As chuvas e inundações afetaram seis das 34 províncias do Afeganistão, incluindo a capital, Cabul, indicou o Ministério de Gestão de Desastres e Assuntos Humanitários citado pela agência de notícias Associated Press.

Em todo o país, as inundações destruíram mais de 220 casas e danificaram parcialmente mais 116 nos últimos dois dias.

Só no distrito de Sheber, na região central de Bamyan, foram resgatadas cerca de 500 pessoas.

Este ano já morreram 150 pessoas vítimas das fortes chuvas e enchentes que têm varrido casas em diferentes províncias.