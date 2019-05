Um motim no centro de detenções na Venezuela matou, pelo menos, 29 pessoas e fez 19 feridos, avançou o jornal El Español.

Ainda assim, alguns meios de comunicação social venezuelanos afirmam que o número de vitimas mortais pode ser superior.

Tudo terá começado quando os detidos tentaram impedir a entrada das autoridades no complexo do centro de detenções da polícia, no estado venezuelano de Portuguesa

No twitter, o Observatório Venezuelano de Prisões (OVP), uma organização não governamental que apoia os prisioneiros , responsabiliza o Ministério dos Serviços Prisionais por aquilo que considera ter sido um massacre. Afirmou ainda que centro estaria a operar com 500 pessoas, o dobro da capacidade total.

A mesma fonte adianta ainda que todas as vítimas mortais eram detidos e que há policias entre os feridos.