A Organização Mundial de Saúde (OMS) apontou esta quinta-feira um “ressurgimento muito significativo” de novos casos de Covid-19 em países na Europa e uma aceleração da pandemia globalmente.

Em conferência de imprensa virtual a partir de Copenhaga, o diretor regional para a Europa da OMS, Hans Kluge, assinalou que no resto do mundo, a pandemia “continua a acelerar” para números recorde, indicando que no domingo passado se registou o maior número de novos casos de sempre: 183.000.

Na semana passada, “a Europa viu um aumento em casos semanais pela primeira vez em meses”, e nos países da região continuam a ser comunicados cerca de 20.000 novos e 700 mortes por dia, apesar de a região apresentar “uma proporção cada vez menor dos casos globais".

Trinta países registaram aumentos nos novos casos acumulados durante as duas últimas semanas. Em onze deles, a transmissão acelerada do novo coronavírus levou a um ressurgimento muito significativo que, se não for combatido, levará os sistemas de saúde ao limite mais uma vez”, declarou.

Os novos surtos em países como Espanha, Polónia, Alemanha ou Israel centram-se em “escolas, minas de carvão e ambientes de produção alimentar”.

No que toca aos casos novos em fábricas de produção de carne, como aconteceu na Alemanha, a OMS está a investigar se os surtos se devem às baixas temperaturas que facilitem a propagação do vírus ou à falta de condições para distanciamento físico entre os trabalhadores.

No que toca à segurança dos produtos ali fabricados, a OMS considera que não apresentam risco de contágio pelas medidas de higiene adotadas na embalagem.

Hans Kluge defendeu que as tecnologias digitais de rastreio de contactos e telemedicina devem ser adotadas pelos países para controlar a pandemia mas “de forma sensata”, dando razões aos cidadãos para confiarem que a sua privacidade e segurança não são ameaçadas.

Defendeu ainda que deve ser alargado o acesso dos cidadãos à internet para poderem usar essas tecnologias: “não nos podemos dar ao luxo de haver uma divisão digital além das divisões sócio-económicas”, afirmou.

A pandemia de Covid-19 já provocou quase 479 mil mortos e infetou mais de 9,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.543 pessoas das 40.104 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes