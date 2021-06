Várias pessoas ficaram feridas na sequência de um incidente ocorrido na cidade de Wurzburg, a cerca de 120 quilómetros de Frankfurt, na Alemanha. Numa publicação através do Twitter, a polícia do estado da Baixa Francónia confirma a existência de "fatalidades a lamentar".

O jornal Bild dá conta de três mortos e seis feridos, na sequência daquilo que terá sido um ataque com faca. O atacante acabou por ser baleado pela polícia na perna, sendo posteriormente detido.

Segundo a polícia, foi montada uma grande operação na cidade, mas já não existe perigo para a população.

Wir sind nach wie vor mit starken Kräften vor Ort. Der Angreifer wurde nach polizeilichem Schusswaffengebrauch überwältigt. Es sind mehrere Verletzte und auch Todesopfer zu beklagen. Es besteht keine Gefahr mehr! Weitere Informationen folgen — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) June 25, 2021

As autoridades confirmaram que foi feita uma detenção, avançando ainda que não devem existir outros atacantes.

Prendemos um suspeito. Não existem indicações de um segundo suspeito. Não há perigo para a população", referiu a polícia.

A polícia pede que a população evite a divulgação e partilha de imagens ou vídeos relacionados com o caso.

Apesar do apelo da polícia, foram vários os vídeos que chegaram às redes sociais. Em quase todos se vê um homem descalço com uma faca na mão, enquanto aterroriza as pessoas à volta numa praça da cidade, como é o caso do vídeo abaixo.

Wurzburg é uma cidade no sudeste da Alemanha que tem cerca de 130 mil habitantes.