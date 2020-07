Uma pequena aeronave despenhou-se e colidiu, este sábado, com um prédio de apartamentos, em Wesel, na Alemanha. O telhado do prédio incendiou-se, quando o ultraleve colidiu, avança a polícia local, citada pela Reuters.

Há três mortos e vários feridos a registar. Entre os feridos, está uma criança.

De acordo com testemunhas citadas pela Reuters, o aparelho colidiu com um balão de ar quente, antes de se despenhar.

Rescue workers found a parachute near the crash site. The police assume that this is the aircraft's emergency brake parachute. The plane probably took off from Marl airfield, the spokesman said.