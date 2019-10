Continuam as manifestações nas ruas das principais cidades chilenas, apesar do pacote de medidas sociais anunciado pelo presidente Sebastián Piñera.

A pressão na rua tem subido de tom e já morreram 18 pessoas desde o início dos protestos, mesmo com a marcha-atrás do presidente.

Os protestos começaram com a subida do preço dos bilhetes do metro: o Governo recuou, mas as manifestações continuam contra as desigualdades sociais.