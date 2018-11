Os 27 líderes da União Europeia aprovaram, este domingo, o acordo para o Brexit e pediram aos britânicos que apoiem a primeira-ministra Theresa May.

Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, anunciou a decisão no Twitter.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations.

