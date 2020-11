Uma colisão entre um autocarro e um camião fez pelo menos 41 mortos, no estado brasileiro de São Paulo, avança o G1, esta quarta-feira.

Segundo a polícia militar de São Paulo, o acidente ocorreu por volta das 07:00 locais (10:00 em Portugal Continental), na localidade de Taguaí.

Uma lista recebida pelas equipas de resgate, a que a imprensa brasileira teve acesso, dá conta que estariam 50 trabalhadores de uma empresa têxtil no autocarro, para além do motorista.

A polícia adianta que algumas das vítimas ficaram encarceradas. 37 passageiros morreram no local do acidente e três "a caminho ou no hospital".

O motorista do camião é um dos sobreviventes.

De acordo com as autoridades, o local da tragédia é de difícil acesso, pelo que as informações ainda estão em atualização.