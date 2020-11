Morreu Diego Armando Maradona, treinador e ex-futebolista argentino, avança a imprensa local. Terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória, esta quarta-feira, dentro da própria casa, em San Andrés, Buenos Aires.

Recorde-se que o internacional argentino, considerado um dos melhores futebolistas da história, tinha sido, recentemente, operado a um coágulo no cérebro. Foi hospitalizado a 2 de novembro devido a anemia e desidratação, apresentando igualmente um estado depressivo, tendo os exames a que foi submetido revelado a presença de um hematoma subdural.

A Seleção Argentina e Lionel Messi já reagiram à notícia trágica na rede social Twitter.

Hasta siempre, Diego.



Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020

Craque do futebol, que treinava os argentinos do Gimnasia y Esgrima, celebrou os 60 anos no dia 30 de outubro. O governo argentino decretou, entretanto, três dias de luto nacional.

A vida de Diego Maradona foi marcada por muitos problemas de saúde decorrentes da sua vida de excessos.

Em 2000 teve um ataque cardíaco, após uma overdose de drogas, durante umas férias em Punta del Este, no Uruguai, a que se seguiu um longo processo de cura em Cuba.

Em 2004, numa altura em que pesava mais de 100 quilos, sofreu outro enfarte em Buenos Aires, e chegou a ser submetido a uma cirurgia de estômago para perder peso.

A sua carreira de futebolista, de 1976 a 2001, ficou marcada pela conquista, pela Argentina, do Mundial de 1986, no México, e os dois títulos italianos e a Taça UEFA arrebatada ao serviço dos italianos do Nápoles.