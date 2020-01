Kobe Bryant, estrela da NBA, morreu esta manhã num desastre de helicóptero, em Calabasas, Califórnia, está a avançar o portal TMZ.

Segundo o TMZ, a antiga estrela dos Lakers e um dos melhores jogadores de sempre, viajava com, pelo menos, mais três pessoas num helicóptero privado, que se despenhou em circunstâncias por apurar.

A polícia de Los Angeles confirma, apenas, a morte de cinco pessoas num acidente de helicóptero, mas sem citar nomes.

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice.