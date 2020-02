Confirmou-se esta quarta-feira um segundo caso de coronavírus em Madrid, elevando para oito o número de infetados em toda a Espanha em 24 horas, avança o El Mundo. Trata-se de uma pessoa que esteve em Itália.

O primeiro doente infetado em Madrid tem 24 anos e esteve também em viagem pelo norte de Itália, na zona em que se registaram mais contágios. Foi transportado para o Hospital Carlos III e tem febre, tosse e expectoração.

Dos oito novos contágios - sem contar com duas pessoas diagnosticadas no início do mês e que já tiveram alta - quatro estão internados no Tenerife, dois em Madrid, um em Barcelona e outro em Castellón, na Comunidade Valenciana.

O Governo da comunidade autónoma do arquipélago das Canárias, Espanha, ativara nas primeiras horas de terça-feira o protocolo em vigor em caso de infeção com Covid-19 num hotel com cerca de mil turistas, onde esteve hospedado um italiano confirmado como infetado pelo novo coronavírus.

O turista, um médico italiano, provém da região da Lombardia, em Itália, e recorreu a uma clínica privada quando começou a sentir-se mal.

As primeiras análises confirmaram na segunda-feira a infeção pelo novo coronavírus e, por essa razão, o departamento da Saúde das Canárias ativou um protocolo específico para o Covid-19, que estabelece a obrigatoriedade de análises posteriores no Centro Nacional de Microbiologia espanhol, em Madrid. Desde então, foram registados

Mais uma morte em França

Já esta quarta-feira, o ministério da Saúde francês anunciou que mais três pessoas no país foram infetadas com coronavírus, uma das quais não resistiu à doença. Trata-se de um francês de 60 anos que foi hospitalizado em estado muito grave, tendo morrido na noite de terça-feira em Paris. Os outros infetados são um homem de 55 anos, também em estado grave, internado em Amiens, e outro de 36 anos internadi em Estrasburgo.

A única vítima mortal em França registada até ao momento era um cidadão chinês, com mais de 80 anos.