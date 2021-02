As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram esta quinta-feira com mísseis duas bases identificadas como estando sob controlo de milícias xiitas.

Esta operação marca a primeira ação militar da presidência de Joe Biden e surge em resposta a ataques dirigidos contra o exército norte-americano durante as últimas duas semanas.

O local não está especificamente relacionado aos ataques com rockets, mas acredita-se que seja usado por milícias xiitas apoiadas pelo Irão que operam na região.

Statement from @PentagonPresSec on airstrikes conducted tonight by U.S. military forces against infrastructure utilized by Iranian-backed militant groups in eastern Syria.👇 pic.twitter.com/dMdsMmpuAO