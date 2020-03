O governador do estado da Virgínia Ocidental anunciou que 20 utentes de um lar de idosos em Morgantown estão infetados com o novo coronavírus.

Esta é a história de terror que, definitivamente, nós não queríamos que acontecesse", disse Jim Justice, o governador, numa conferência de imprensa.

Além dos 20 utentes infetados, 8 trabalhadores do lar também estão contaminados.

O retrato, preocupante, repete-se em Nova Jérsia, perto de Nova Iorque: 24 dos 94 residentes de uma casa de repouso testaram positivo ao novo coronavírus. Porém, as autoridades avançam que todos os utentes podem estar contaminados, tendo em conta o diagnóstico tardio que foi feito e a exposição que os outros habitantes tiveram perante os utentes infetados.

Vários trabalhadores também ficaram doentes, pelo que todos os residentes do lar foram transferidos para outra instituição, esta quarta-feira.

Os Estados Unido têm agora cerca de 80 mil casos confirmados, são o terceiro país do mundo mais atingido pela pandemia, mas estão prestes a ultrapassar Itália, e a tornar-se o país do globo onde a pandemia tem mais expressão, para além da China. Espera-se, portanto, que a situação nos lares de idosos se agrave nos próximos dias, no país liderado por Donald Trump.