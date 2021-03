Pelo menos 32 pessoas morreram e cerca de 70 ficaram feridas após uma colisão entre dois comboios de passageiros no sul do Egito.

Dados do Ministério da Saúde do Egito apontam para 66 feridos decorrentes da colisão em Tahta, no distrito de Sohag, a cerca de 460 quilómetros de Cairo.

A colisão resultou no descarrilamento de três vagões de passageiros, disse uma fonte da Organização de Ambulâncias Egípcia ao canal Youm7.