Um rapaz de oito anos está a ser apelidado de “herói”, depois de ter consigo escapar a uma tentativa de rapto e ainda salvar a irmã mais velha, em Ohio, nos EUA. Imagens do momento foram partilhadas no Facebook pelas autoridades.

Tudo aconteceu há cerca de um mês na cidade de Middletown. A avó das duas crianças, Nita Coburn, teve de levar uma mulher às urgências, com os dois netos no banco detrás. Ao chegar ao hospital, saiu, deixando as portas do veículo fechadas.

Dez segundos depois, um homem entrou no carro e arrancou com as duas crianças ainda lá dentro. Valeu o pensamento rápido do rapaz, Skylar, que abriu imediatamente a porta do carro e saltou para a rua.

O rapaz abriu a porta e conseguiu escapar e a rapariga tentou saltar também, mas o homem agarrou-a pelo casaco, não permitindo que saísse. Enquanto tentava sair, o irmão agarrou-a e puxou-a do agressor. Caíram para fora do veículo enquanto ainda estava em movimento”, pode ler-se na publicação do Facebook, partilhada pela Divisão da Polícia de Middletown.

Quanto à avó, pode ser vista no vídeo captado pela câmara de segurança a correr para o carro assim que se apercebe do que se está a passar. A mulher corre desesperada enquanto o veículo arranca, tenta abrir a porta do condutor, desconhecendo que os netos já estão fora do carro, em segurança.

Nita Coburn ainda foi arrastada pelo carro, antes de largar a porta. Pouco depois do incidente, dois polícias mandaram o condutor parar e prenderam-no. De acordo com a CNN, o homem, identificado como Dalvir Singh, vai ser julgado por dois crimes de rapto e um de assalto.

As ações de Skylar foram aplaudidas pelas autoridades.