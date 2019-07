O Presidente norte-americano expressou na quinta-feira o seu descontentamento com a Suécia, onde o 'rapper' nova-iorquino ASAP Rocky vai ser julgado por agressão, e pediu a libertação do artista.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky