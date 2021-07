As autoridades do condado de Miami-Dade, na cidade norte-americana de Miami, divulgaram esta segunda-feira o balanço final das buscas no prédio que colapsou a 24 de junho, há mais de um mês.

Depois de terem sido encontrados os restos mortais da última pessoa dada como desaparecida, o número de vítimas mortais fica cifrado em 98, uma tragédia.

Esta é uma tragédia que vai viver com todos nós para sempre", afirmou a autarca da cidade, Daniella Levine Cava.

O edifício de 12 andares colapsou parcialmente durante a madrugada, e o número de vítimas mortais foi subindo de forma penosa e lenta.

Mais tarde, as autoridades decidiram pela demolição do prédio, muito por causa de um furacão que poderia colocar em causa a destruição controlada da estrutura.

Um relatório realizado por uma empresa de engenharia em 2018, divulgado nas últimas horas, indicava danos estruturais "significativos" nas Torres Champlain, bem como "fissuras" na cave do edifício, recomendando reparações.

Outro estudo realizado em 2020 indicava que as Torres Champlain, construídas em 1981, tinham afundado cerca de dois milímetros por ano entre 1993 e 1999, mas o autor do documento afirmou que isso, só por si, não deveria provocar o colapso do edifício.

O teto do prédio estava a ser alvo de obras, mas ainda se desconhece se essa intervenção estará relacionada com o acidente.

O município de Miami-Dade ordenou uma inspeção de todos os edifícios com mais de 40 anos situados na orla marítima, nos próximos 30 dias.

As torres, localizadas a uma dezena de quilómetros de Miami Beach, acolhiam residentes permanentes e sazonais.