O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira que os Estados Unidos retomarão "muito em breve" as negociações comerciais com a China, depois de uma nova escalada de tensão nos últimos dias entre os dois gigantes económicos.

Trump disse que o seu Governo recebeu uma comunicação das autoridades chinesas indicando o desejo de voltar à mesa das negociações para discutir um acordo comercial.

A China ligou ontem à noite (...). Disse: ‘vamos voltar para a mesa de negociação’, logo, voltaremos (...). Vamos começar a negociar novamente muito em breve", disse Trump à margem da cimeira do G7, em Biarritz, no sudoeste da França.

A cimeira do G7, que junta os dirigentes da França, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, Canadá e Japão, deve terminar hoje ao meio-dia. A energia nuclear do Irão e os incêndios na Amazónia têm dominado as discussões.