Pelo menos 17 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas como consequência direta dos já tradicionais disparos de celebração dos talibãs, em Cabul.

A notícia está ser avançada pelas agências noticiosas afegãs Shamshad e Tolo News.

Emergency Hospital in Kabul said 17 bodies and 41 wounded people were transferred to its facility with harm caused by last night’s citywide firing into the air.#TOLOnews pic.twitter.com/oWBKZhrAZW