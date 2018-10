Um sismo de magnitude de 6.8 na Escala de Richter atingiu esta noite a Grécia, revela o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Sismo ocorreu ao largo da Ilha de Zaquintos, com epicentro no Mar Jónico, a cerca de 124 quilómetros a sudoeste de Patras.

Minutos após o sismo, deu-se uma réplica de 5,2 na Escala de Richter.

Até ao momento não há registo de feridos ou qualquer tipo de dano.

Em Atenas, o representante oficial dos bombeiros já referiu que nada lhes foi reportado em termos de destruição ou ferimentos.

— World Earthquakes on the Map (@MapQuake) 25 de outubro de 2018

Zakynthos deputy governor

- Island has learned to live with earthquakes, no major damage, electricity problems #Greece #Earthquake

— Derek Gatopoulos (@dgatopoulos) 26 de outubro de 2018