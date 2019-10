O condutor do camião, Mo Robinson, foi acusado de homicídio negligente das 39 pessoas encontradas sem vida na câmara frigorífica do camião que conduzia, avança a BBC.

Maurice Robinson, de 25 anos, foi detido na quarta-feira aquando a descoberta macabra em Grays, Essex, no Reino Unido.

De acordo com a polícia de Essex, o condutor está ainda acusado de conspiração para tráfico humano, para imigração ilegal e lavagem de dinheiro e deverá ser presente a tribunal na segunda-feira.

The @cpsuk have authorised charges for a 25 year-old man from N. Ireland in connection with our investigation into the deaths of 39 people whose bodies were found in #Grays.



