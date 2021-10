A televisão estatal iraniana noticiou esta terça-feira que um ciberataque atingiu bombas de gasolina em toda a República Islâmica, após se terem formado grandes filas em postos de combustível na capital e outras cidades, segundo a agência Associated Press.

A televisão citou um membro do Conselho de Segurança Nacional do Irão a confirmar o ataque e, segundo a AP, responsáveis do Ministério do Petróleo reuniram-se “de emergência” para resolver o problema técnico.

A distribuição de combustível foi interrompida cerca do meio-dia (09:30 em Lisboa) devido a “perturbações no sistema informático”, tinha informado antes a televisão estatal, enquanto os canais oficiais mostravam postos de gasolina fechados à medida que as filas aumentavam.

Nenhum grupo reivindicou responsabilidade pela interrupção até agora.

O Irão tem sido alvo de uma série de ciberataques, incluindo o que permitiu a divulgação em agosto de um vídeo de abusos na conhecida prisão de Evin.

A República Islâmica desligou grande parte da sua infraestrutura governamental da Internet após o vírus informático Stuxnet – considerado por muitos uma criação conjunta dos Estados Unidos e de Israel – ter danificado milhares de centrifugadoras em instalações nucleares do país no final dos anos 2000