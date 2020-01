O porta-voz dos Talibã, Zabihula Mujahid, disse em comunicado esta segunda-feira que o avião que caiu no leste do Afeganistão pertencia à Forças Armadas dos Estados Unidos.

O comunicado, obtido pela agência France-Presse, acrescenta que toda a tripulação morreu.

O porta-voz do ministério da Defesa do Afeganistão, Rohullah Ahmadzai, disse à agência de notícias que o avião não pertence às forças militares afegãs.

A AFP tentou contactar as forças americanas em Cabul, mas estas não quiseram prestar declarações.

