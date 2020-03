Espanha registou 769 mortos por Covid-19 em 24 horas, anunciaram esta sexta-feira as autoridades de saúde.

No total, já perderam a vida 4.858 pessoas e 64.059 estão infetadas. Destas, 4.165 estão internadas nos cuidados intensivos e 9.357 foram consideradas curadas, de acordo com a última atualização do Ministério da Saúde espanhol.

A região mais atingida pela covid-19 continua a ser a de Madrid, com 19.243 infetados e 2.412 mortos, seguida pela da Catalunha (12.940 e 880) e a do País Basco (4.601 e 207).