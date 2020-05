/ com Lusa

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

O epicentro da doença no país é o estado de São Paulo, que concentra 6.712 óbitos e 89.483 pessoas diagnosticadas com covid-19. Segue-se o Rio de Janeiro, que tem oficialmente 4.605 mortos e 42.398 casos confirmados.

A taxa de letalidade está, agora, nos 6,2%, estando ainda a ser investigada a eventual relação de 4.108 óbitos com a covid-19.

O Brasil registou mais 1.086 mortes em 24 horas, segundo o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado este domingo. O total de óbitos subiu para 25.598.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

Suspeito da morte do rapper Mota Jr. detido no aeroporto do Porto