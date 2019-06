A capital da Tunísia, Tunes, foi alvo de dois ataques suicidas nesta quinta-feira, que causaram um morto e vários feridos, entre polícias e civis, confirmou o governo do país.

Um primeiro ataque ocorreu contra uma patrulha da polícia na avenida Charles de Gaulle, não muito longe da embaixada francesa no país.

Segundo a agência Reuters, que cita o ministro do Interior, um homem ter-se-á feito explodir em frente a uma viatura policial, causando a morte de um agente e ferimentos em outros dois, além de três civis.

#Breaking: Just in - Suicide bomber exploded a car bomb that targeted a security police car on Habib Bourguiba Street in Central #Tunis, near French Embassy, casualties are feared. pic.twitter.com/9b5NvsJoP0