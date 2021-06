Equipas de salvamento descobriram mais um corpo sem vida nos escombros do prédio que desabou na quinta-feira em Miami, nos Estados Unidos, elevando para cinco o total de mortos confirmados, informou a mayor do condado de Miami-Dade.

Hoje, as nossas equipas de salvamento encontraram outro corpo nos escombros. Isso significa que o número de desaparecidos desce para 156 e que o número de mortes confirmadas sobe para cinco", disse Daniella Levine Cava, em conferência de imprensa.

Desde o colapso de parte das Torres Champlain, um edifício com 136 apartamentos situado na localidade de Surfside, na madrugada de quinta-feira, as equipas de resgate não pararam as buscas, trabalhando em turnos de quatro horas.

Numa questão de segundos, por razões ainda por determinar, 55 apartamentos ruíram.

Imagens de vídeo mostram que o centro do condomínio, formado por três torres adjacentes, parece desabar primeiro, com uma secção mais próxima do mar a oscilar e cair segundos depois, provocando uma enorme nuvem de pó.

Equipas do México e de Israel estão a colaborar nas buscas, dificultadas por um incêndio nos escombros.

O fogo não para, está localizado muito ao fundo do edifício, e é muito difícil prosseguir em algumas zonas, por causa do fumo", admitiu Daniella Levine Cava.

As autoridades ainda não adiantaram a causa do colapso do prédio, e a investigação deverá levar meses, alertaram especialistas.

Um relatório realizado por uma empresa de engenharia em 2018, divulgado nas últimas horas, indicava danos estruturais "significativos" nas Torres Champlain, bem como "fissuras" na cave do edifício, recomendando reparações.

Outro estudo realizado em 2020 indicava que as Torres Champlain, construídas em 1981, tinham afundado cerca de dois milímetros por ano entre 1993 e 1999, mas o autor do documento afirmou que isso, só por si, não deveria provocar o colapso do edifício.

O telhado do prédio estava a ser alvo de obras, mas ainda se desconhece se essa intervenção terá alguma relação causal com o sucedido.

O município de Miami-Dade ordenou uma inspeção de todos os edifícios com mais de 40 anos situados na orla marítima, nos próximos 30 dias.

As torres, localizadas a uma dezena de quilómetros de Miami Beach, acolhiam residentes permanentes e sazonais.