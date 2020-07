As vacinas contra a gripe e contra a pneumonia podem via a revelar-se ainda melhores do que as suas propostas originais.

Levar uma destas vacinas pode, não só, reduzir as hipóteses de sofrer destas doenças, como também reduzir o risco de Alzheimer no futuro, de acordo com dois estudos que foram apresentados na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, esta segunda-feira.

“Esta é uma descoberta encorajadora que se baseia em evidências anteriores de que a vacinação contra infeções comuns – como a gripe – está associada a um risco reduzido de Alzheimer, bem como a um atraso no aparecimento da doença”, sublinhou o neurologista Richard Isaacson, citado pela BBC Brasil.

“A vacinação regular contra a gripe, especialmente desde tenra idade, pode ajudar a prevenir infeções virais que podem ter efeitos no sistema imunológico e nas vias inflamatórias. Essas infeções virais podem desencadear um declínio cognitivo relacionado com a doença de Alzheimer”, acrescentou.

No entanto, os especialistas afirmam que ainda são necessários mais estudos para se poder estabelecer uma relação entre a vacinação e o risco reduzido de uma pessoa vir a ter Alzheimer no futuro.

Uma luz ao fundo do túnel?

Ainda não existe uma cura para a doença de Alzheimer, mas a investigação mostra que incluir certos hábitos ao estilo de vida – tais como sono, alimentação saudável e variada e exercício físico regular – podem influenciar o risco individual de vir a desenvolver a doença. O que os estudos nos mostram agora, é que ser vacinado pode vir a enquadrar-se nessa categoria.

“Se vacinar-se para a gripe ou pneumonia pode, por si só, reduzir o risco de Alzheimer, essas são mensagens importantes a serem transmitidas para o público”, disse a diretora da Associação Alzheimer, Maria Carrilo, à CNN.

“Precisamos, no entanto, de mais pesquisas para entender qual é a ligação”, acrescentou.

Os investigadores chegaram à conclusão que a vacinação contra a gripe estava associada a uma redução de 17 por cento na incidência da doença de Alzheimer. Aqueles que foram vacinados mais do que uma vez ao longo dos anos tiveram uma redução adicional de 13 por cento na incidência.

Paralelamente, os estudos mostraram que a administração de uma vacina pneumónica entre os 65 e os 75 anos reduziu o risco de desenvolver a doença de Alzheimer em 25 a 30 por cento, após o ajuste de alguns fatores como sexo, raça, tabagismo e genética.