Um tiroteio ocorreu este sábado numa sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos. O tiroteio fez várias vítimas, segundo fonte da polícia citada pela imprensa norte-americana.

As autoridades disseram aos repórteres que o tiroteio aconteceu na sinagoga Tree of Life (Árvore da Vida em português) em Squirrel Hill.

Há um forte aparato policial no local, como ilustram imagens partilhadas nas redes sociais.

O departamento de segurança de Pittsburgh informou que há um atirador ativo nas zonas de Wilkins e Shady e pediu às pessoas para evitarem essas zonas.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available.

— Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) October 27, 2018