Pelo menos sete crianças morreram e 70 pessoas ficaram feridas na sequência da explosão de uma bomba numa madraça em Peshawar, a capital do noroeste do Paquistão, disseram fontes policiais, citadas pela agência noticiosa Associated Press.

O atentado aconteceu enquanto um clérigo dava uma palestra sobre os ensinamentos do Islão no salão principal da madraça Jamia Zubairia, disse o agente da polícia Waqar Azim.

As investigações iniciais sugerem que a bomba explodiu minutos depois de alguém ter deixado um saco na escola religiosa muçulmana.

Vários dos feridos estão em estado crítico e as autoridades hospitalares temem que o número de mortos possa subir ainda mais.

Peshawar é a capital da província de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão, que faz fronteira com o Afeganistão.

A província tem sido palco de ataques militantes nos últimos anos.