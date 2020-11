O cientista Mohsen Fakhrizadeh, apontado como o responsável do programa nuclear iraniano, foi morto a tiro esta sexta-feira em Teerão.

O conselheiro militar do Ayatollah Ali Khamenei acusa Israel de tentar provocar uma guerra com este assassinato.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarif, aponta o dedo a Israel, que permance em silêncio.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators



Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.