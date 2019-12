Um dos mergulhadores que participou na operação dramática de resgate de 12 crianças e de um treinador de futebol na Tailândia morreu esta sexta-feira.

Beiret Bureerak contraiu uma infeção sanguínea durante o resgate que aconteceu no ano passado e estava a receber tratamento desde aí, afirmou a marinha tailandesa.

O treinador de futebol e os seus 12 jogadores sobreviveram nove dias seguidos presos dentro da gruta de Tham Luang Nang Non, no norte da Tailândia. Estiveram nove dias desaparecidos, sem ninguém saber se estavam vivos ou mortos. Durante esse tempo e até serem descobertos, sobreviveram com escassos mantimentos que tinham levado na mochila e apenas com a água existente no local.

Beiret Bureerak é a segunda vítima mortal do resgate depois de Saman Kunan, antigo membro da Marinha tailandesa, de 38 anos, ter morrido no dia 6 de julho de 2018, após ter entregado oxigénio à equipa presa dentro da gruta e ter ficado, ele próprio, sem ar enquanto estava debaixo de água.