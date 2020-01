/ AM

Uma paciente chinesa que se suspeita estar infetada com coronavírus foi submetida a uma cesariana de emergência, em Wuhan, para se conseguir salvar o bebé.

De acordo com a Reuters, o estado de saúde da mulher de 27 anos deteriorou-se e o bebé corria risco de vida, pelo que os médicos decidiram avançar para a cesariana.

Por estar grávida, a paciente não podia receber o tratamento necessário para a doença o que fez com que a cirurgia se torna-se extremamente perigosa.

Segundo a televisão estatal, a mãe teve febre e não parou de tossir durante o procedimento cirúrgico.

Zhao Yin, médico que realizou a operação, revelou que dado o risco de infeção, os profissionais que estiveram envolvidos no procedimento tiveram de usar dois fatos de proteção, máscara facial e óculos de proteção durante a cesariana que durou uma hora.

"Eu mal conseguia ver ou ouvir o quer que fosse. Estava encharcado em suor", contou.

Suspeita-se que a mãe, que estava grávida de 37 semanas, tenha sido infetada no início de janeiro. No entanto, a infeção ainda não foi confirmada.

O bebé, um menino, nasceu com 3,100 kg e foi enviado para casa o mais rapidamente possível para evitar a exposição ao vírus no hospital.

A China elevou para 106 mortos e mais de 4.000 infetados o balanço do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

As autoridades de Pequim confirmaram a primeira morte na capital chinesa de uma pessoa infetada pelo novo coronavírus (2019-nCoV), um homem de 50 anos que esteve na cidade de Wuhan, em 8 de janeiro.

Um primeiro caso confirmado de contaminação com este vírus foi registado na Alemanha esta segunda-feira, o segundo país afetado da Europa, depois de França.

Além do território continental da China, também foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Alemanha, Austrália e Canadá.

As autoridades chinesas admitiram que a capacidade de propagação do vírus se reforçou.

As pessoas infetadas podem transmitir a doença durante o período de incubação, que demora entre um dia e duas semanas, sem que o vírus seja detetado.

O Governo chinês decidiu prolongar o período de férias do Ano Novo Lunar, que deveria terminar na quinta-feira, para tentar limitar a movimentação da população.

A região de Wuhan encontra-se em regime de quarentena, situação que afeta 56 milhões de pessoas.

Alguns países, como Estados Unidos, Japão, França, Alemanha e Portugal, estão a preparar com as autoridades chinesas a retirada dos seus cidadãos de Wuhan, onde também se encontram duas dezenas de portugueses.