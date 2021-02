As autoridades moçambicanas encontraram 111 golfinhos mortos no arquipélago de Bazaruto, ao largo de Inhambane, no sul de Moçambique, anunciou, terça-feira, em comunicado, a Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC).

Os primeiros 25 animais mortos, entre os quais um elemento juvenil e uma cria, foram encontrados na manhã domingo, no Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto (PNAB), durante uma patrulha de rotina, para vigilância e monitorização, e, dois dias depois, membros da comunidade de Madivadje descobriram mais 86 golfinhos, na costa oeste da ilha de Bazaruto, "onde provavelmente encalharam durante a noite".

No domingo, as autoridades ainda conseguiram socorrer outros sete golfinhos que deram à costa e foram "levados de volta para o mar", desconhecendo-se se conseguiram sobreviver ou se estão entre o segundo grupo que deu à costa já sem vida.

Esta terça-feira, ENCONTRADOS MAIS 86 GOLFINHOS SEM VIDA NO PARQUE NACIONAL DO ARQUIPÉLAGO DO BAZARUTO MAPUTO, 23 DE... Publicado por Administração Nacional das Áreas de Conservação em Terça-feira, 23 de fevereiro de 2021

Segundo a ANAC, os animais são todos da espécie Stenella Longirostris e "não apresentavam quaisquer sinais de ferimentos" que pudessem indicar a causa de morte. Foram recolhidas amostras de "cada carcaça".

Foram extraídas as vísceras com a intenção de verificar se teriam consumido alguma coisa estranha que lhes tivesse causado a morte, mas nada foi constatado a olho nu. A Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC), através do Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto, vai enviar as amostras ao laboratório para análises mais profundas", informou a autoridade.

A vigilância no parque foi reforçada nesta quarta-feira.

Uma equipa mista constituída pelo Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, Ministério da Terra e Ambiente (Administração Nacional das Áreas de Conservação), Universidade Eduardo Mondlane, dois especialistas em mamíferos marinhos da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) desloca-se esta quarta-feira, ao Parque Nacional de Arquipélago do Bazaruto para reforçar uma outra equipa de especialistas e pesquisadores que se encontram a trabalhar no terreno", indica a ANAC.