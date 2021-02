Um homem de 28 anos, prestes a ser pai, morreu após a explosão de um aparelho usado para a festa de revelação do sexo do bebé.

O trágico incidente ocorreu no domingo, em Liberty, Nova Iorque, nos Estados Unidos, quando Christopher Pekny preparava o dispositivo, que, mais tarde, revelaria, perante os convidados, o sexo do filho.

O irmão da vítima mortal também ficou ferido e teve de receber assistência hospitalar.

O alerta foi recebido pouco antes do meio-dia, para uma explosão.

A polícia nova-iorquina não adiantou mais informações sobre o sucedido, mas disse que o aparelho em causa não deveria ter causado qualquer dano.

O caso encontra-se sob investigação.

No início do mês, no Michigan, um pai também morreu durante uma festa de bebé, no caso após o rebentamento de um morteiro.