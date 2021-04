A Marinha da Indonésia divulgou um vídeo da tripulação do submarino KRI Nanggala - 402, que naufragou com 53 pessoas a bordo em Bali na semana passada, a cantar a bordo do submergível.

A gravação foi feita há poucas semanas, quando a tripulação se despedia do então comandante, que deixou o cargo.

Não estou pronto para sentir a sua falta, não estou pronto para o deixar", cantam os tripulantes em coro. "Desejo-te o melhor", continua a canção.

No vídeo, Henri Oktavian, o comandante também está a bordo do submarino, perto de um dos marinheiros.