Um redator do diário extinto Apple Daily de Hong Kong foi detido no domingo à noite no aeroporto de Hong Kong quando tentava sair da cidade, noticiaram hoje os meios de comunicação locais.

De acordo com fontes citadas pelo jornal South China Morning Post, Fung Wai-kong foi detido pela polícia para não poder sair da cidade e ainda não foi acusado.

O Apple Daily publicou a última edição na quinta-feira, uma semana depois da detenção de vários executivos acusados de "conluio com forças estrangeiras", um dos delitos ao abrigo da lei de segurança nacional que Pequim impôs no ano passado a Hong Kong.

As autoridades de Hong Kong utilizaram a mesma acusação para congelar os bens do jornal, alegando terem sido publicados mais de 30 artigos em que pedia a aplicação de sanções internacionais contra os Governos de Pequim e Hong Kong.

O fundador do Apple Daily Jimmy Lai, uma das mais conhecidas figuras da oposição pró-democracia de Hong Kong, está preso e também enfrenta várias acusações ao abrigo da lei de segurança nacional.

Esta legislação prevê penas de prisão perpétua para os crimes de secessão, subversão, terrorismo ou conluio com forças estrangeiras, e tem sido fortemente criticada pelo movimento pró-democracia na cidade, que acredita que a legislação acabará com a autonomia e as liberdades de que gozava a antiga colónia britânica.