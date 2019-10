Uma passageira do Metro de Madrid caiu à linha na estação de Estrecho por estar distraída com o telemóvel. No vídeo, divulgado pela própria empresa no Twitter, é possível ver a mulher a levantar-se quando o metro se aproxima da estação sem nunca tirar os olhos do telemóvel, até que cai à linha.

O incidente, que podia ter sido fatal, acabou por terminar sem sequelas graves dada a rápida ação dos restantes passageiros que estavam na plataforma.

"Pela tua segurança, levanta o olhar do telemóvel enquanto caminhas pela plataforma", escreveu o Metro de Madrid.